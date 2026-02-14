Стармер заявил о планах Британии усилить оборону на севере Атлантики

Великобритания до конца года отправит на север Атлантики и в воды Арктического региона авианосную группу. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности .

Он подчеркнул, что во главе военных кораблей выйдет авианосец королевского флота HMS Prince of Wales.

«Группа станет действовать совместно с США, Канадой и другими союзниками по НАТО, демонстрируя приверженность евроатлантической безопасности», — заявил Стармер.

В ходе своего выступления премьер-министр отметил, что Великобритания в условиях роста внешних угроз изменила свое отношение к Европе после Brexit

«Вот почему я сегодня здесь, потому что мне ясно, что без Европы нет безопасности Великобритании», — сказал Стармер.

В конце января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале нового этапа сотрудничества с Великобританией, Канадой, Норвегией и Исландией по защите Арктического региона. Она подчеркнула, что страны ЕС договорились о совместной закупке военной техники и вооружений для ведения боевых действий.