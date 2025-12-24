Стармер в рождественском обращении к британцам отметил проблему роста расходов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рождественском телеобращении к нации признал, что рост стоимости жизни по-прежнему остается одной из самых острых проблем для британцев, и пообещал сосредоточиться на ее решении. Его выступление показали британские телеканалы, сообщило РИА «Новости» .

«Я знаю, что многие люди по всей Британии все еще страдают от роста стоимости жизни», — отметил премьер.

Стармер отметил, что для многих семей финансовые трудности ощущаются особенно болезненно именно в праздничный период. По его словам, Рождество, которое традиционно ассоциируется с теплом, заботой и изобилием, может лишь усиливать чувство утрат и неуверенности в завтрашнем дне. Премьер призвал жителей страны не оставаться равнодушными и в эти дни чаще связываться с соседями, друзьями и родственниками, особенно с теми, кто оказался в одиночестве.

Отдельно глава правительства выразил благодарность тем, кто продолжит работать в праздничные дни. Стармер поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения, военнослужащих и экстренные службы, а также волонтеров, которые помогают нуждающимся, раздают еду и оказывают поддержку одиноким людям. По его словам, страна обязана этим людям своей устойчивостью и должна «поднять за них бокал» в Рождество.

Согласно декабрьскому исследованию финансового сервиса thinkmoney, рождественские праздники в этом году обойдутся британцам дороже, чем когда-либо. В среднем одна семья потратит около 787 фунтов стерлингов — это примерно на 87 фунтов больше, чем годом ранее.

В России традиционное праздничное блюдо салат оливье стало дороже на 20-30%. Об этом сообщил маркетолог, предприниматель Юрий Караванов в эфире радио Sputnik. Как отметил эксперт, основной причиной стал ожидаемый рост цен накануне Нового года и увеличение налоговой нагрузки на бизнес.