Маркетолог Караванов сообщил, что новогодние салаты в России выросли в цене на 20-30%

Маркетолог, предприниматель Юрий Караванов в эфире радио Sputnik сообщил, что традиционное праздничное блюдо салат оливье стало дороже на 20-30%.

Как отметил эксперт, основной причиной стал ожидаемый рост цен накануне Нового года и увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Стоимость порции оливье увеличилась с 140 рублей до 170-180 рублей, аналогично повысились цены и на сельдь под шубой.

«В прошлом году было попроще бизнесу, а в этом условия работы ужесточаются, узелок завязывается», — добавил специалист.

Повышение налогов и инфляционные процессы также приводят к удорожанию продукции, подчеркнул Караванов.