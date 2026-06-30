Стармер резко увеличит расходы Британии на оборону

Британия увеличит расходы на оборону до 3% ВВП после 2029 года

Великобритания нарастит расходы на оборону, планируя довести их после 2029 года до 3% ВВП. Об этом заявил уходящий в отставку премьер-министр Кир Стармер, его слова привел телеканал Sky News .

«Мы увеличиваем расходы до 2,7% и движемся, чтобы в следующем парламентском созыве довести их до 3%», — сказал политик.

Стармер напомнил, что следующие выборы в парламент должны пройти в Великобритании в 2029 году.

«Это должно стать для нас приоритетом номер один при следующем пересмотре государственных расходов», — заключил премьер.

На прошлой неделе британский премьер-министр объявил о решении уйти в отставку. Выдвижение претендентов на пост лидера королевства от Лейбористской партии начнется 9 июля.

До Стармера свой пост покинул министр обороны Британии Джон Хили. Он объяснил решение низким финансированием сферы.