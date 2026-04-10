Politico: Стармер связал рост цен на электричество с действиями Путина и Трампа

В Лондоне связали скачки сумм за электроэнергию в квитанциях британцев с действиями президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщило издание Politico .

«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне предстоящих местных выборов в стране. Стармеру предстоит непростая кампания, а ее итог может зависеть от внутренних проблем, с которыми сталкиваются жители Британии.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что не только Великобритания, но и Евросоюз, вместо того чтобы торговать с Россией, убеждает своих жителей снизить потребление ресурсов и страдать.