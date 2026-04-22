Старейшей монахине мира исполнилось 113 лет

Самая пожилая из ныне живущих монахинь в мире — американка Францис Пискателла — отпраздновала 113-й день рождения. Об этом сообщил телеканал ABC News .

За свою жизнь женщина увидела смену 10 пап римских и 20 президентов США, пережила две мировые войны и несколько пандемий. С днем рождения ее поздравил папа римский Лев XIV, который стал 10-м понтификом при ее жизни.

«Я перестала считать свои годы», — сказала Пискателла.

Она родилась 19 апреля 1913 года в городе Сентрал-Айслип в штате Нью-Йорк. В детстве лишилась части руки после несчастного случая, из-за чего ей отказывали многие монашеские организации, а в 17 лет вступила в орден сестер святого Доминика в Амитвилле.

Помимо служения, женщина 52 года преподавала в школе. Позже она также работала в Университете Моллоу.

В разговоре с New York Post Пискателла озвучила свой основной жизненный принцип.

«Учите других, пока не умрете», — отметила она.

Ранее в Великобритании 108-летняя подруга королевы Елизаветы II Маргарет Аббс отметила день рождения и рассказала, что помогло ей дожить до такого почтенного возраста.