Прожившая более 100 лет подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия

В Британии 108-летняя подруга Елизаветы II Маргарет Аббс отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом написало издание East Anglian Daily Times .

С будущей британской королевой Аббс познакомилась еще до того, как та вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году. Позже венценосные супруги несколько раз гостили у Аббс в графстве Норфолк. Также долгожительницу связывала дружба с легендарной американской актрисой Джинджер Роджерс. Для своих звездных гостей она любила устраивать вечеринки с танцами.

Секретом своего долголетия Аббс назвала позитивное отношение к жизни.

«Будьте счастливы. Не ворчите и наслаждайтесь всем на свете», — призвала 108-летняя британка.

В пансионат для пожилых людей Аббс перебралась лишь полтора года назад, но там ее уже успели полюбить за веселый нрав.

До этого известный итальянский певец Альбано, которому уже 82 года, назвал любопытство к миру секретом долголетия.