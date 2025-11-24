Президент Украины Владимир Зеленский подготовил деньги для побега. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

По его оценкам, половина оказанной Украине зарубежной помощи разворована. Коррупцией охвачен не только административный аппарат, но и армия. Макгрегор напомнил, что двое приближенных Зеленского уже сбежали из страны, поэтому он тоже мог подготовиться к отъезду.

«Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. <…>. Я уверен, что Зеленский может поступить так же», — сказал экс-советник Пентагона.

Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины мог быть замешан в афере на 48 миллиардов долларов. США начли расследование об исчезновении денег, перенаправленных в том числе на счета в эстонских банках.