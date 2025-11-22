США забьют последний гвоздь в гроб президента Украины Владимира Зеленского, когда раскроют данные о его личном участии в финансовых махинациях на сумму 48 миллиардов долларов (около четырех триллионов рублей). Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

По его словам, коррупционные аферы на 100 миллионов долларов в окружении главы киевского режима — просто мелочь. Оборонное ведомство США сейчас расследует более крупную аферу, анализируя банковские счета и разоблачительные документы.

«Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского. Миллиардов!» — заявил Наполитано.

Такой небывалый масштаб коррупции во главе с Зеленским он объяснил имеющимся интересом со стороны чиновников из ЕС. В частности, главы евродипломатии Каи Каллас, желающей эскалации украинского конфликта потому, что большая часть американских денег ушла в эстонские банки.

В заключение Наполитано добавил, что Зеленский станет покойником, если не будет сотрудничать с США.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что ЦРУ или Ми-6 помогут Зеленскому сбежать из страны в случае серьезной опасности. Они вывезут его на самолете в Израиль, откуда его не смогут экстрадировать.