«Стало обыденностью». Польский офицер рассказал о привыкании украинцев к военным действиям | 360°

Мир 15 мая 2024, 23:56 «Стало обыденностью». Польский офицер рассказал о привыкании украинцев к военным действиям Польский офицер Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям Freepik

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Жители Западной Украины перестали воспринимать боевые действия как нечто из ряда вон выходящее. Об этом в интервью Onet рассказал польский подполковник Петр Левандовский.

По его словам, из-за больших потерь и длительности конфликта люди эмоционально устали. Они больше не готовы, как это случалось раньше, устраивать акции с коленопреклонениями на трассах, по которым привозят погибших бойцов.

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«Жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина», — отметил он.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинская оборона на Сватовско-Купянском направлении начала «сыпаться». ВСУ приходится подтягивать туда другие подразделения.