Стало известно влияние соглашения по Газе на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до заключения соглашения по Газе

В понедельник, 6 октября, Нобелевский комитет провел последнее заседание и определился с лауреатом на премию мира до заключения мирного соглашения по сектору Газа. Об этом агентству AFP сообщил представитель Нобелевского института в Осло Эрик Осхайм.

«Мы сделали последние штрихи в понедельник. Но мы не раскрываем, когда именно Нобелевский комитет принимает решение», — сказал он.

Источник издания отметил, что решение о будущем обладателе премии приняли окончательно еще до заключения мирного соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

«Лауреата объявят, несмотря на предположение, что из-за ухудшения геополитической ситуации Нобелевский комитет воздержится от объявления обладателя премии», — подчеркнул Осхайм.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф продвигают идею о награждении Нобелевской премией мира главы Белого дома Дональда Трампа среди европейских коллег.

Ранее стало известно, что ХАМАС получил гарантии от посредников о невозобновлении боев в Газе.