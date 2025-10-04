Уиткофф и Рубио пытаются выпросить Нобелевскую премию мира для Трампа

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио продвигают среди европейских коллег идею о награждении главы Белого дома Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Вдали от всеобщего внимания, Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию… Госсекретарь Марко Рубио также неоднократно привлекался для агитации за присуждение Трампу Нобелевской премии», — отметили в материале.

Семь стран выступили за вручение Трампу Нобелевской премии мира. В их числе и Украина. В Верховной раде рассмотрели законопроект о выдвижении американского президента.

Польский министр Радослав Сикорский также выразил надежду на присуждение Трампу Нобелевской премии. Он отметил, что американский лидер получит премию, если завершит конфликт на Украине, сообщили «Известия».