Стало известно, сохранил ли Трамп победу после голосования выборщиков
Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах
Республиканец Дональд Трамп станет новым президентом США. Он набрал необходимое количество голосов коллегии выборщиков, сообщил телеканал CNN.
Трамп формально получил достаточно голосов коллегии выборщиков, чтобы подтвердить результаты ноябрьских выборов и обеспечить себе место в Белом доме. Республиканец набрал минимальные 270 голосов еще до 16:00 по местному времени, когда выборщики собрались в палатах представителей по всей стране, а Техас обеспечил ему победу.
Выборы президента США с участием свыше 150 миллионов американцев прошли 5 ноября. Однако окончательное решение осталось за 538 выборщиками, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Их голосование состоялось 17 декабря.
Избирательная система США много лет подвергалась критике как архаичная, однако попытки конгрессменов добиться е изменения все еще не увенчались успехом. В 2016 году Трамп стал президентом благодаря голосам выборщиков, хотя американцы отдали предпочтение другому кандидату.