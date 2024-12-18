Стало известно, сохранил ли Трамп победу после голосования выборщиков

Трамп формально получил достаточно голосов коллегии выборщиков, чтобы подтвердить результаты ноябрьских выборов и обеспечить себе место в Белом доме. Республиканец набрал минимальные 270 голосов еще до 16:00 по местному времени, когда выборщики собрались в палатах представителей по всей стране, а Техас обеспечил ему победу.

Выборы президента США с участием свыше 150 миллионов американцев прошли 5 ноября. Однако окончательное решение осталось за 538 выборщиками, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Их голосование состоялось 17 декабря.

Избирательная система США много лет подвергалась критике как архаичная, однако попытки конгрессменов добиться е изменения все еще не увенчались успехом. В 2016 году Трамп стал президентом благодаря голосам выборщиков, хотя американцы отдали предпочтение другому кандидату.