По мнению эксперта, основной вопрос, связанный со взрывами в Ливане, заключается в их целях. Это может быть подготовка к началу масштабной военной операции, предположил специалист.

Он также отметил, что организация получила серьезный удар в результате детонации пейджеров. Однако ситуация не скажется на численности объединения.