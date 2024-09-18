Аналитик Джуни: взрывы в Ливане — возможная подготовка к военной операции

Бригадный генерал и аналитик Хассан Джуни прокомментировал операцию Израиля против устройств связи ливанского движения «Хезболла», сообщил RT.

По мнению эксперта, основной вопрос, связанный со взрывами в Ливане, заключается в их целях. Это может быть подготовка к началу масштабной военной операции, предположил специалист.

Он также отметил, что организация получила серьезный удар в результате детонации пейджеров. Однако ситуация не скажется на численности объединения.

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