Военный эксперт Маарабуни заявил о возможной причастности США к взрывам в Ливане

Взрывы пейджеров в разных частях Ливана стали причиной гибели около девяти человек. Еще порядка 2,8 тысячи пострадали. К ситуации могут быть напрямую причастны США, заявил военный эксперт Омар Маарабуни в беседе с RT.
По его мнению, ответственность за случившееся также могут нести Израиль и Великобритания. Последняя имеет репутацию в организации подобных операций.
«Или же это совместное сотрудничество всех этих трех сторон», — предположил специалист.
Он также отметил, что ливанское движение «Хезболла» не способно равнозначно ответить на атаку ввиду отсутствия серьезных кибернетических возможностей.
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