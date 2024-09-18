Военный эксперт Маарабуни заявил о возможной причастности США к взрывам в Ливане

Взрывы пейджеров в разных частях Ливана стали причиной гибели около девяти человек. Еще порядка 2,8 тысячи пострадали. К ситуации могут быть напрямую причастны США, заявил военный эксперт Омар Маарабуни в беседе с RT .

По его мнению, ответственность за случившееся также могут нести Израиль и Великобритания. Последняя имеет репутацию в организации подобных операций.

«Или же это совместное сотрудничество всех этих трех сторон», — предположил специалист.

Он также отметил, что ливанское движение «Хезболла» не способно равнозначно ответить на атаку ввиду отсутствия серьезных кибернетических возможностей.