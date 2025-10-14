L’AntiDiplomatico: заявлениями о Tomahawk Трамп пытается давить на стороны

Возможная поставка американских крылатых ракет Tomahawk Украине свидетельствует о стратегических изменениях в подходе Вашингтона. Об этом сообщило итальянское издание L’AntiDiplomatico .

«Заявление Трампа проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима», — отметили в материале.

Издание усматривает в этом намек на возможную перестройку подходов американской администрации. Слова президента США перекликаются с потенциальным изменением риторики.

Ситуацию, по мнению автора статьи, можно интерпретировать как попытку давления на стороны конфликта.

Публичные заявления Трампа о ракетах Tomahawk называют опасной игрой по повышению ставок. При этом дипломаты продолжают работать за кулисами для сохранения диалога и снижения напряженности.

Ранее республиканцы в США продемонстрировали растущую поддержку военной помощи Украине на фоне сообщений о передаче Вашингтоном разведданных Киеву. Опрос, проведенный компанией HarrisX и Гарвардским университетом, показал неожиданные результаты.