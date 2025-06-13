Стало известно, сколько продлится операция ЦАХАЛ

Посол Зарка: операция ЦАХАЛ против Ирана продлится несколько дней

Фото: РИА «Новости»

Операция Армии обороны Израиля против Ирана может продлиться несколько дней. Об этом заявил посол еврейского государства во Франции Джошуа Зарка в эфире  RTL.

«Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель», — подчеркнул он.

По его мнению, происходящее  — не объявление войны Ирану, а операция по прекращению его ядерной программы.

ЦАХАЛ атаковал объекты в Иране в ночь на 13 июня. По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, сообщил  RT. В ответ на удар Израиля Иран выпустил в его сторону порядка 100 БПЛА.

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