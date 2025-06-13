Стало известно, сколько продлится операция ЦАХАЛ

Операция Армии обороны Израиля против Ирана может продлиться несколько дней. Об этом заявил посол еврейского государства во Франции Джошуа Зарка в эфире RTL .

«Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель», — подчеркнул он.

По его мнению, происходящее — не объявление войны Ирану, а операция по прекращению его ядерной программы.

ЦАХАЛ атаковал объекты в Иране в ночь на 13 июня. По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, сообщил RT. В ответ на удар Израиля Иран выпустил в его сторону порядка 100 БПЛА.