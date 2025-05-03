Стало известно, почему США не ввели пошлины против России

Полянский: торговля между Россией и США прекратилась, поэтому пошлин не было

США не ввели пошлины против России, потому что торговля между Москвой и Вашингтоном практически прекратилась. Об этом сообщил РИА «Новости» первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Я думаю, он (объем торговли — прим. ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин», — сказал Полянский.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении новых пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составляет 10%. С 9 апреля для 57 стран действуют повышенные ставки, которые учитывают торговый дефицит США.

Полянский также подчеркнул, что отсутствие американских пошлин — хорошее напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против России.

Ранее власти США утвердили новые экономические санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах. Ограничения затронут «Газпром», крупные компании, работающие с природными ресурсами, и банки. Однако пока не ясно, одобрит ли этот санкционный пакет президент США Дональд Трамп.