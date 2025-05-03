США захотели новыми санкциями надавить на Россию

Власти США утвердили новые экономические санкции против России, в том числе в банковской и энергетической сферах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции призваны усилить давление на Россию, чтобы побудить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинского конфликта.

Санкции введут против госкорпорации «Газпром», крупных организаций, занимающихся природными ресурсами, а также предприятий банковской сферы.

Однако пока не ясно, одобрит ли этот санкционный пакет Трамп. По данным агентства, симпатии американского лидера к действиям России сменились разочарованием из-за отказа президента Владимира Путина полностью прекратить огонь на Украине. Если Трамп подпишет документы, то это будет означать ужесточение его позиций по отношению к Кремлю.

Ранее Вашингтон отказался быть прямым посредником между Россией и Украиной при обсуждении мирного соглашения. Инициативу должны взять на себя сами участники конфликта, заявили в Госдепе.