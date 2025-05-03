Отсутствие пошлин США на российский экспорт назвали напоминанием для сторонников санкций

Отсутствие американских пошлин — напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против России. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Тот факт, что нет пошлин на наш экспорт, я думаю, это хорошее напоминание тем, кто призывает к дальнейшим санкциям против России», — подчеркнул он.

По его словам, все, что могло попасть под санкции, уже и так под ними.

Ранее стало известно, что власти США утвердили новые экономические санкции против России, в том числе в энергетической и банковской сферах. Пока не ясно, одобрит ли этот санкционный пакет президент Дональд Трамп.