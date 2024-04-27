Мир 27 апреля 2024, 07:48 Стало известно отношение французских офицеров к России Экс-разведчик Чинкуини: французские офицеры благосклонны к России РИА «Новости»

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Большинство французских офицеров благосклонно относятся к России, но мотивация тех, кто едет на Украину — это деньги. Об этом РИА «Новости» заявил бывший французский разведчик Николя Чинкуини.

«Среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», — прокомментировал француз.

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Что касается правительственных чиновников, то их мотивацией также являются деньги, добавил он.

Ранее Чинукини заявил, что украинские посольства, работающие в зарубежных странах, набирают наемников. Фактически дипмиссии стали центрами вербовки в так называемый «Иностранный легион». Французских военнослужащих привлекают большими заработками, чтобы они пополнили ряды ВСУ и воевали на стороне Украины.