Мир 26 апреля 2024, 09:45 Украинские посольства стали центрами вербовки наемников Экс-разведчик Чинкуини: посольства Украины в странах ЕС вербуют наемников РИА «Новости»

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Бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини заявил, что украинские посольства во многих странах работают как центры вербовки наемников для пополнения ВСУ. Его процитировало РИА «Новости».

«С начала российской спецоперации украинские посольства выполняли функции вербовочных центров», — рассказал Чинкуини.

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По его словам, первые волонтеры, оказавшиеся на Украине, также вербовали в соцсетях. Бывший разведчик протестировал один из каналов вербовки в так называемый «Иностранный легион».

Кандидатам предлагается отправить письмо в службу на Украине, предоставив данные о себе. Большой набор наемников идет через посольства Украины во Франции и Бельгии, подытожил он.

Ранее Чинкуини заявил, что французы вступают в ВСУ за хороший гонорар. Он не раскрыл сумму, но указал, что она значительно превышает обычные заработки.