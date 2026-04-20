ВМФ Великобритании не задерживает якобы связанные с Россией подсанкционные танкеры и суда, опасаясь многомиллионных расходов на швартовку и их обслуживание. Об этом сообщила газета Times .

По информации источника, стоимость задержания танкера может составлять нескольких десятков миллионов фунтов стерлингов.

Правительство королевства в марте объявило, что ВМФ может подниматься на борт находящихся под санкциями страны судов. Однако с тех пор военные не провели ни одной операции из-за споров, кто именно должен понести расходы за все процедуры.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявлял, что пиратские планы Великобритании станут нарушением Конвенции ООН по морскому праву и страна заплатит высокую цену за попытки захвата танкеров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о праве России защищать суда в международных водах.