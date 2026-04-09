Песков заявил о праве России защищать суда в международных водах

Песков: Россия защитит свои интересы в международных водах от пиратства

Россия защитит свои интересы в международных водах на фоне неоднократных случаев пиратства. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Таким образом он прокомментировал публикации в западных СМИ о сопровождении двух нефтяных танкеров ракетным фрегатом «Адмирал Григорович» через Ла-Манш.

«Мы за последние месяцы были свидетелями случаев пиратства в международных водах, они наносили ущерб и экономическим интересам Российской Федерации. Россия считает себя вправе и будет принимать меры по защите своих интересов», — заявил Песков.

В марте правительство Британии заявило, что военные смогут подниматься на борт подсанкционных судов, следующих через ее территориальные воды транзитом.

Российский посол в королевстве Андрей Келин предупреждал о высокой цене за попытку захвата танкеров.