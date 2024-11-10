Стало известно о тайном визите главы разведки Франции на Украину

Глава разведывательной службы Франции DGSE посетил Киев, чтобы обсудить Вооруженные силы РФ и военнослужащих КНДР. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на анонимный дипломатический источник.

«Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер 4–5 ноября ездил <…> в Киев для встречи с коллегами <…>. В частности, они обсудили российские силы и военнослужащих из КНДР», — отметили в публикации.

В США ранее вызвали обеспокоенность сообщения о якобы подготовке северокорейских военных для участия в конфликте на Украине на стороне России. Госдеп заявил о прибытии в Курскую область группировки из 10 тысяч солдат Северной Кореи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявляющие о присутствии военных из Северной Кореи в зоне СВО представители США сами признают, что подтверждения этих данных у них нет.