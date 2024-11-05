Слухи о присутствии военных КНДР в зоне СВО оценили в Кремле

Песков: в США признали, что у них нет доказательств присутствия КНДР в зоне СВО

Заявляющие о присутствии военных из Северной Кореи в зоне СВО представители США сами признают, что окончательного подтверждения данных у них нет. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На эту тему я ничего не буду говорить. Потому что все говорящие об этом представители США всегда добавляют фразу, что окончательных подтверждений американская сторона не имеет», — отметил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о якобы присутствии порядка 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи на территории России, готовых участвовать в боях в Курской области.

Японский журналист отмечал, что отправленные в регион военнослужащие северокорейской армии из-за плохой подготовки и недоедания не смогут воевать с ВСУ. Он назвал их пушечным мясом, которое пригодно лишь для возвращения на родину «в мешках для трупов».