Стало известно о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова

WSJ: спецслужбы Франции в 2017 году взломали iPhone основателя Telegram Дурова

Pavel Durov
Фото: Pavel Durov/Global Look Press

В 2017 году французские шпионы совместно с ОАЭ провели операцию по взлому смартфона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источника, они опасались, что представители ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещенная в РФ террористическая организация) используют мессенджер для планирования терактов и вербовки новых членов. При этом в 2018 году Эммануэль Макрон предлагал предпринимателю перевезти штаб-квартиру в республику.

«За год до встречи с Макроном, в 2017 году, французские шпионы в рамках совместной операции с ОАЭ взломали iPhone Дурова», — заявили журналисты.

Близкий к окружению Дурова отметил, что основатель Telegram в течение многих лет игнорировал судебные распоряжения и повестки, которые компании направляли правоохранительные органы. При этом из каких стран поступали эти документы, не уточняется.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура предъявила ему обвинения в 12 преступлениях.

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