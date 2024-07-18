Стало известно о сотнях россиян, ждущих очереди на убежище в Финляндии

В таможенные службы Финляндии поступило свыше тысячи заявлений от граждан России о предоставлении убежища. Об этом сообщил телеканал Yle .

По информации источника, среди них порядка 400 женщин. Рост очереди связан с изменениями политики Европейского союза по вопросам убежища. Теперь каждая страна должна самостоятельно разработать особенности обработки заявок от россиян.

Согласно новым инструкциям, каждое заявление будут рассматривать в персональном порядке. Чиновники обязуются изучить все последствия, которые могут наступить в случае отказа.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее подписал законопроект об ограничении приема иностранных граждан на границе с Россией. Политик признал, что сам документ противоречит Конституции, однако необходим для безопасности страны.

Ранее россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии.