Стало известно о сотнях россиян, ждущих очереди на убежище в Финляндии

Yle: сотни граждан России ждут очереди на получение убежища в Финляндии

IMAGO / Vesa Moilanen
Фото: IMAGO / Vesa Moilanen/Global Look Press

В таможенные службы Финляндии поступило свыше тысячи заявлений от граждан России о предоставлении убежища. Об этом сообщил телеканал Yle.

По информации источника, среди них порядка 400 женщин. Рост очереди связан с изменениями политики Европейского союза по вопросам убежища. Теперь каждая страна должна самостоятельно разработать особенности обработки заявок от россиян.

Согласно новым инструкциям, каждое заявление будут рассматривать в персональном порядке. Чиновники обязуются изучить все последствия, которые могут наступить в случае отказа.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее подписал законопроект об ограничении приема иностранных граждан на границе с Россией.  Политик признал, что сам документ противоречит Конституции, однако необходим для безопасности страны.

Ранее россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии.

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