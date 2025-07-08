Россиянин лишился конечности во время атаки на греческий сухогруз в Красном море

Россиянин получил ранение в ходе атаки на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Ему ампутировали конечность, сообщили в военно-морских силах Европейского союза на Ближнем Востоке, передал телеканал ЕРТ. .

«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», — сказано в сообщении.

Само судно получило серьезные повреждения.

В воскресенье, 6 июля, у берегов Йемена злоумышленники атаковали греческий сухогруз, следовавший под флагом Либерии. После удара морских дронов судно начало тонуть, но экипаж успел эвакуироваться.

Ранее хуситы осудили удары США по иранским ядерным объектам и заявили о своей готовности поддержать Тегеран в конфликте с Израилем и Соединенными Штатами. Они пообещали возобновить атаки на корабли США в Красном море и пригрозили более решительным и масштабным ответом.

Армия обороны Израиля провела операцию «Черный флаг» против хуситов.