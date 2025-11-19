Стало известно о разладе между Трампом и фон дер Ляйен

Между президентом США Дональдом Трампом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита делегации ЕС в Штаты произошла ссора. Об этом изданию Mandiner сообщил венгерский евродепутат Чаба Деметер.

«Когда в Вашингтон приезжала делегация ЕС, между Трампом и фон дер Ляйен произошла ссора. Делегации ЕС не оказали должный прием», — сказал он.

Евродепутат добавил, что для него такая реакция неудивительна, так как на протяжении последних лет в адрес Трампа неоднократно звучали нелестные эпитеты со стороны ЕС и ЕК.

Ранее депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун на заседании органа публично обозвал фон дер Ляйен мадам рейхсфюрер и опасной колдуньей, а также призвал отправить ее в сумасшедший дом. После этого спича политику отключили микрофон.

В конце октября стало известно, что фон дер Ляйен поссорилась с главой евродипломатии Каей Каллас.