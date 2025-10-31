«Недооценила реакцию». Каллас и фон дер Ляйен поссорились в борьбе за власть

Глава евродипломатии Кая Каллас поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в борьбе за власть. О том, кто проиграл, написала немецкая газета Die Welt .

По информации издания, Каллас в попытке укрепить власть, предложила на должность советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако это вызвало недовольство фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый критик главы ЕК и ее самый опасный политический противник.

«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», — отметили авторы материала.

Ни одна страна-член Евросоюза, по всей видимости, не поддержала Каллас в борьбе за власть, подчеркнули в газете.

Кая Каллас ранее порадовалась новому пакету санкций против России, который ввели США. Она посчитала их признаком силы. Новые рестрикции якобы негативно повлияют на возможности России и лишат ее средств продолжать спецоперацию на Украине.