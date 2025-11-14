«Мадам рейхсфюрер». Раскритиковавшему фон дер Ляйен депутату отключили микрофон

Польский депутат Европарламента Гжегож Браун публично назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен опасной колдуньей и призвал отправить в сумасшедший дом. Запись его выступления показала пресс-служба партии «Конфедерация свободы и независимости».

Скандал разгорелся при обсуждении декарбонизации. Фон дер Ляйен утверждала, что ее решения в этой области позволят изменить климат в Европе. Браун не согласился с этим.

«Мадам рейхсфюрер фон дер Ляйен возомнила себя какой-то заклинательницей дождя, какой-то колдуньей. Она опасна. Ее следует отправить в сумасшедший дом», — сказал он с кафедры.

После этого модераторы отключили депутату микрофон.

Ранее Европарламент лишил Брауна депутатской неприкосновенности. В апреле он напал на доктора Гизелу Ягельскую в ​​больнице города Олесница за проведение аборта, в мае снял, растоптал и сжег флаг Евросоюза со здания Министерства промышленности в городе Катовице.