Стало известно о подготовке нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби

Axios: новый раунд переговоров по Украине может пройти в ОАЭ на следующей неделе

Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби уже на предстоящей неделе. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

По его данным, прошедшие трехсторонние консультации представители сторон оценили как «позитивные и конструктивные». Равид отметил, что именно Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для продолжения диалога.

Возможность новых встреч подтвердил и источник ТАСС. Отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров в формате Россия–США–Украина, собеседник агентства заявил, что такая вероятность есть и обсуждается в ближайшие дни.

При этом, как уточнил источник ТАСС, официальные итоги уже состоявшихся переговоров будут объявлены не на месте, а в столицах — соответствующими уполномоченными лицами.

Текущий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, а продолжения 24 января не планировалось: делегации разъехались после окончания консультаций.

Переговорные делегации в Абу-Даби рассматривали сразу несколько документов. Обсуждались и территориальные вопросы, и гарантии безопасности и другие аспекты.