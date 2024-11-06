Харрис выступит с речью, которую посвятит поражению на выборах

Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение на выборах. Ее выступление запланировали на 7 ноября, сообщило Reuters .

По данным агентства, во время выступления Харрис официально признает поражение своему оппоненту в президентской гонке. Отмечается, что это будет ее первое публичное появление после победы Трампа. Обращение состоится около 18:00 по местному времени (02:00 — по московскому).

Действующий президент США Джо Байден также готовит публичное выступление, посвященное результатам выборов. Кроме того, в его планах позвонить Трампу.

Дональд Трамп объявил о победе на выборах до официального оглашения результатов и теперь активно принимает поздравления из других стран. Одним из первых его поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Республиканец стал вторым экс-президентом в истории США, который вернется в Белый дом после проигрыша на выборах.