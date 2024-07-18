Регулярные войска НАТО могут появиться на территории Украины. Об этом сообщила газета The Guardian.

«По мере развития ситуации, даже несмотря на ужасность этой тупиковой мысли, западные оборонные магнаты слетаются на нее, как на огонь мотыльки. Силы спецназа НАТО на Украине могут превратиться в регулярные части, по аналогии с катастрофическим сценарием в Афганистане», — отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что политики в Великобритании переходят черту, требуя от Украины полной победы над Россией, а президент республики Владимира Зеленский опрометчиво поддерживает такие заявления.

«Не следует забывать, что украинский конфликт продолжается лишь потому, что альянс стал спонсором военных усилий Зеленского», — заключили они.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что причиной кризиса на Украине стало именно расширение НАТО на Восток.