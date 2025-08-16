Стало известно меню обеда на саммите России и США на Аляске

Участникам переговоров на Аляске на обед предложили салат и филе-миньон в соусе

На обед российской и американской делегациям на Аляске предложили филе-миньон или палтус на выбор. Меню опубликовал в Telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

«Согласно меню, появившемуся в интернете, в качестве закуски предлагается зеленый салат с заправкой „шампанское винегрет“ и хлеб на закваске с лимонно-розмариновым маслом. Главное блюдо — филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус на выбор», — написал журналист.

Он также отметил, что на десерт в меню — крем-брюле с мороженым. Пресс-конференция начнется сразу после переговоров.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продлились два часа 45 минут. Лидеры стран не стали общаться с прессой перед встречей. Переговоры проходили по формуле «три на три», с нашей стороны выступали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.