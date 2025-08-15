Путин и Трамп не стали общаться с прессой перед началом саммита

На Аляске начались переговоры России и США. Президенты Владимир Путине и Дональд Трамп перед началом встречи воздержались от общения с прессой.

Российский и американский лидер не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры пройдут в формате «три на три». Лидеры двух сверхдержав обсудят варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине. Также на повестке дня российско-американские отношения.

Российскую сторону представляют помимо главы государства его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. С Трампом на переговоры прилетели спецпредставитель Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

После прибытия на Аляску российского лидера в небо поднялись американские истребители. Над первыми лицами России и США пролетели B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22.