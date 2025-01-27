Стало известно, когда пройдет инаугурация Лукашенко

ЦИК: инаугурация Лукашенко может пройти в течение двух месяцев

Дату инаугурации президента Белоруссии выберет сам Александр Лукашенко. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель ЦИК республики Игорь Карпенко.

По закону торжественная церемония вступления в должность избранного главы государства должна состояться в течении двух месяцев после выборов. Конкретную дату выберет сам президент.

«Закон отводит два месяца, но [назначать дату официального вступления президента в должность] это не задача ЦИК, [ее] будет определять избранный глава государства», — сказал Карпенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Действующий лидер Александр Лукашенко одержал победу, получив 86,82% голосов. Итоговая явка избирателей составила 85,70% от общего числа включенных в списки для голосования.

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с переизбранием и отметил, что победа свидетельствует о его высоком политическом авторитете и поддержке государственного курса населением.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии были абсолютно прозрачными и легитимными.