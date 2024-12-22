Стало известно, когда Абхазия получит бесплатное электричество из России

Гуманитарные поставки электричества из России в Абхазию начнутся с 23 декабря. Об этом РИА «Новости» сообщил абхазский министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

«С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Всего это будет 327 миллионов киловатт-часов, заявку на которые мы направляли в Министерство энергетики РФ в октябре», — рассказал он.

Благодаря перетоку из России в Абхазии изменится график подачи электричества. Его будут отключать на четыре часа — по два днем и ночью. Ранее абхазы сидели без света 11 часов в сутки.

В Кремле отмечали, что если Абхазия попросит о гуманитарных поставках электричестве, то Россия не откажет в помощи. Республика обратилась к России с просьбой о гуманитарной поставке 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Нанба сообщил, что все технические вопросы решены.