Шансы на развал НАТО оценили в Кремле

Песков: не думаю, что можно говорить о вероятном крахе НАТО

Разногласия США с европейскими союзниками не приведут к краху НАТО. Такое мнение журналисту «Вестей» Павлу Зарубину высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Так или иначе, европейская составляющая будет расти», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль фиксирует испуг европейских стран и предпринятые ими шаги по общей политике обороны ЕС.

«Вот эта основа будет укрепляться и развиваться. И они будут вести дело, чтобы создавать свой оборонный альянс», — заключил он.

Американский президент заявлял, что рассматривает вероятность выхода США из НАТО после отказа альянса помогать в военной операции против Ирана. Глава Белого дома назвал «несмываемым пятном» реакцию союзников на соответствующий запрос и подчеркнул, что Соединенные Штаты отныне не нуждаются в помощи альянса.