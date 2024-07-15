Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие от стрельбе на митинге Трампа

ABC News: пострадавшие при нападении на Трампа чувствуют себя лучше

Два человека, которые пострадали во время стрельбы на митинге экс-главы Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, чувствуют себя лучше. Об этом сообщил телеканал ABC News , сославшись на правоохранительные органы.

«Состояние двух человек, пострадавших в субботней перестрелке, улучшилось с критического до стабильного», — заявил источник журналистам.

По информации полицейских, из-за стрельбы пострадали двое мужчин 57 и 74 лет.

Покушение на кандидата в президенты произошло 14 июля. Во время митинга вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу. Одна из пуль задела Трампа, однако резкий поворот головы спас его от пули.

Жена политика Мелания обратилась к американцам с призывом к единению после покушения на ее супруга. По ее словам, покушавшийся на его жизнь стрелок — монстр. Женщина поблагодарила сотрудников спецслужб и полицейских за их работу.