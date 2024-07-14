«Давайте воссоединимся». Жена Трампа выступила с обращением к американцам

Мелания Трамп призвала американцев к единению после покушения на мужа

Фото: РИА «Новости»

Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания обратилась к согражданам с призывом к единению после покушения на ее мужа. Такой призыв она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас», — написала она.

Также она назвала монстром покушавшегося на жизнь Трампа стрелка, поделилась своими переживаниями в момент происшествия и поблагодарила сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за их работу.

Ранее полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон заявил, что причиной просчета американских спецслужб, допустивших покушение на Трампа, стала их излишняя политизированность.

Покушение на лидера республиканцев совершил 20-летний мужчина во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании. В результате нападения погиб 50-летний мужчина.

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