Байден прокомментировал покушение на Трампа в Пенсильвании

Reuters: Байден заявил, что не получал данных о вероятном покушении на Трампа

Фото: РИА «Новости»

Американский лидер Джо Байден заявил, что ничего не знает о вероятном нападении на своего оппонента республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

До этого появились сообщения о начавшейся стрельбе в Пенсильвании на митинге Трампа. В сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что политик говорит речь, но в какой-то момент начались палящие звуки и он резко схватился за ухо. Потом бывший президент Америки пригнулся и к нему направились телохранители. По данным журналистов, пуля прошлась в сантиметре от головы Трампа.

Как отметили в медиакомпании RSBN, секретная служба начала расследовать случившееся. Стрелявшего пока не нашли.

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