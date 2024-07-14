Байден прокомментировал покушение на Трампа в Пенсильвании

Американский лидер Джо Байден заявил, что ничего не знает о вероятном нападении на своего оппонента республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters .

До этого появились сообщения о начавшейся стрельбе в Пенсильвании на митинге Трампа. В сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что политик говорит речь, но в какой-то момент начались палящие звуки и он резко схватился за ухо. Потом бывший президент Америки пригнулся и к нему направились телохранители. По данным журналистов, пуля прошлась в сантиметре от головы Трампа.

Как отметили в медиакомпании RSBN, секретная служба начала расследовать случившееся. Стрелявшего пока не нашли.