Стало известно, где в Белоруссии могут построить вторую АЭС

МИД России: в Белоруссии рассматривают два места для строительства второй АЭС

В Белоруссии рассматриваются два варианта расположения второй атомной электростанции — новая АЭС в Могилевской области или дополнительный блок в Островце. Об этом РИА «Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в продолжении сотрудничества с российскими коллегами в отрасли атомной энергетики.

«Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо третьего дополнительного энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области», — сказал Полищук.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что в стране развивается электротранспорт, строится жилье с электрическим отоплением и подогревом. Поэтому возведение второй АЭС позволит обеспечить население необходимой инфраструктурой.