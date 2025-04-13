Стало известно, где в Белоруссии могут построить вторую АЭС

В Белоруссии рассматриваются два варианта расположения второй атомной электростанции — новая АЭС в Могилевской области или дополнительный блок в Островце. Об этом РИА «Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По его словам, белорусская сторона заинтересована в продолжении сотрудничества с российскими коллегами в отрасли атомной энергетики.
«Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо третьего дополнительного энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области», — сказал Полищук.