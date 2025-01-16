Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС
Белоруссии нужна еще одна атомная электростанция. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка, сообщило агентство «БелТА».
На рабочей встрече поднималась тема возрастающей потребности в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди простого населения. Например, постоянно увеличивается парк электроавтомобилей.
«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — заметил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко высказался о диктатуре на территории республики. Он заявил, что лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем «демократия», как на Украине. По его словам, республика много лет «шла по тонкому льду», но все же сумела ответить на возникшие перед ней вызовы и избежать развития негативного сценария.