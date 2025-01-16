Лукашенко призвал построить в Белоруссии вторую АЭС

Белоруссии нужна еще одна атомная электростанция. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка, сообщило агентство «БелТА» .

На рабочей встрече поднималась тема возрастающей потребности в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди простого населения. Например, постоянно увеличивается парк электроавтомобилей.

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — заметил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко высказался о диктатуре на территории республики. Он заявил, что лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем «демократия», как на Украине. По его словам, республика много лет «шла по тонкому льду», но все же сумела ответить на возникшие перед ней вызовы и избежать развития негативного сценария.