Стало известно, где похоронят Алена Делона

BFMTV: Алена Делона могут похоронить рядом с его собаками в поместье Души

Gwendoline Le Goff, via www.imag/www.imago-images.de
Фото: Gwendoline Le Goff, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Французского актера Алена Делона, предположительно, похоронят в часовне в его поместье Души, недалеко от могил его собак. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Журналисты добавили — Делон мечтал, чтобы его там похоронили, и запрашивал для этого разрешение у мэра и префектуры.

Актер ушел из жизни накануне в собственном поместье после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 88 лет. После двух инсультов, перенесенных в 2019 году, он выражал желание пройти через эвтаназию, однако этого так и не произошло.

Ранее народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова вспомнила съемки с Делоном в фильме «Тегеран-43» и рассказала, каким французский актер был в жизни.

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