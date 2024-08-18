Умер Ален Делон

Легендарный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. О смерти артиста сообщило AFP .

Также трагическую новость опубликовала Le Figaro. Авторы материала отметили, что Делон создавал настоящие шедевры и манил гениальных режиссеров.

«Он сравнивал их с дирижерами и считал себя их первой скрипкой», — подчеркнули журналисты.

В минувшем апреле суд коммуны Монтаржи установил для Делона режим усиленной опеки, сообщал BFMTV. После этого актер больше не мог распоряжаться своим имуществом. Доходы и собственность Делона перешли в ведение опекуна. Имя его не раскрывали.

Под защиту суда артист попал в январе из-за состояния здоровья. В 2019 году Делон пережил инсульт. Специальный помощник контролировал его дела и помогал с выбором врачей.

Также в начале года Хироми Роллен, которая называла себя экс-спутницей Делона, обвинила детей артиста в попытке лишить отца жизни. Те, в свою очередь, винили Роллен в издевательствах над актером, утверждая, что женщина контролировала его беседы по телефону, а также изолировала от семьи, друзей и близких.