Стало известно, где может пройти встреча Трампа, Путина и Зеленского

Трехсторонняя встреча российского президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может пройти в России, Турции или Белоруссии. Об этом сообщили турецкие СМИ.
В качестве площадки для переговоров рассматриваются Москва, Стамбул и Минск.
Ранее стало известно, что Зеленский поддержал предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия. По его словам, Киев готов обсуждать ключевые вопросы в таком формате.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встречу Путина, Трампа и Зеленского пока не обсуждали. Решения о новых контактах примут позже.
