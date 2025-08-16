Стало известно, где может пройти встреча Трампа, Путина и Зеленского

Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Москве

Трехсторонняя встреча российского президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может пройти в России, Турции или Белоруссии. Об этом сообщили турецкие СМИ.

В качестве площадки для переговоров рассматриваются Москва, Стамбул и Минск.

Ранее стало известно, что Зеленский поддержал предложение Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия. По его словам, Киев готов обсуждать ключевые вопросы в таком формате.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встречу Путина, Трампа и Зеленского пока не обсуждали. Решения о новых контактах примут позже.