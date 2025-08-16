Ушаков: тему трехстороннего саммита с участием Зеленского еще не обсуждали

Вопрос организации и проведения трехстороннего саммита, в котором приняли бы участие президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также Владимир Зеленский, пока не поднимался. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока эта тема не затрагивалась», — ответил он на вопрос журналистов.

Ушаков добавил, что дальнейшие решения об организации новой встречи Путина и Трампа примут после того, как окончательно подведут итоги состоявшегося на Аляске саммита.

Американский лидер, по его словам, после встречи в Анкоридже собрался созваниваться с коллегами, чтобы обсудить итоги состоявшихся переговоров.

«Потом будем решать, что делать дальше», — сказал Ушаков, подразумевая новую встречу президентов России и США.