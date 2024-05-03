Стало известно, что включит в себя 14-й пакет санкций ЕС | 360°

Мир 03 мая 2024, 20:12 Стало известно, что включит в себя 14-й пакет санкций ЕС Министр Ашераденс: пакет санкций ЕС включит запрет на экспорт марганцевой руды Pxhere

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Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза включит в себя запрет на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия. Об этом рассказал министр финансов Латвии Арвил Ашераденс, сообщил «Московский комсомолец».

Страны Евросоюза также намерены включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа. Ограничения будут также напралять против тех, кто обходит действующие ограничительные меры.

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Еврокомиссия также собирается ввести ограничения против судов, которые якобы перевозят военную технику из Северной Кореи в Россию. Также санкции затронут танкеры, которые перевозят российскую нефть.

Европа продолжает политику ограничений. Ранее Франция выступила с инициативой ввести санкции против «российской дезинформации» перед выборами в Европарламент.